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18.01.2021 - 20:33 |

Ertelenen 2020 KPSS DHBT ne zaman? ÖSYM sınav takvimine göre KPSS DHBT tarihi...

ÖSYM tarafından ertelenen 2020 KPSS DHBT için beklenen tarih açıklandı. Koronavirüs salgını nedeniyle geçici süre iptal edilen 2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi, 2021 yılında ne zaman yapılacak merak ediliyordu. İşte, ÖSYM 2020 KPSS DHBT sınav tarihi...

Ertelenen 2020 KPSS DHBT ne zaman? ÖSYM sınav takvimine göre KPSS DHBT tarihi...

KPSS DHBT nedir? Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi yeni tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu. Binlerce aday 2021 yılında, ertelenen sınavların ne zaman gerçekleştirileceğini sorguluyor. ÖSYM, koronavirüs salgının riskinden ötürü KPSS DHBT sınavı da dahil bazı sınavları ileri bir tarihe taşımıştı. 2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sınav tarihi haberimizde.

2020 KPSS DHBT NE ZAMAN?

Koronavirüs sebebiyle ertelenen 2020 KPSS DHBT için ÖSYM yeni tarihi açıkladı. Buna göre 2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi 11 Nisan 2021 tarihinde ÖSYM tarafından düzenlenecek.

DHBT NEDİR?

İlgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar sınava başvurabiliyor. Adaylar KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır. ÖSYM'nin düzenlediği ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına ilk defa, açıktan veya sözleşmeli atanacaklarda aradığı puanın elde edilmesini sağlayan sınavıdır. 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 18 Ocak 2021 )Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 342 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 164 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 183 oldu, 7 bin 905 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 270 bin 769'a yükseldi.
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