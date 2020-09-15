Erzincan’da yasağa uymayan 65 yaş ve üstü evlerine gönderildi

Erzincan’da Vali Mehmet Makas başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, salgını önlemek amacıyla bir dizi kararlar aldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların 11.00- 18.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının yasaklandığına yer verilen açıklamada, bu kişilerin pazar yerleri, alışveriş merkezleri, kulüp ve dernek binaları ile lokal girişlerine, cenaze törenleri, düğün ve nikah merasimlerine katılmalarına da izin verilmeyeceği duyuruldu. Alışveriş merkezleri, pansiyon ve otellerin girişlerinde HES kodu sorgulamasının yapılarak durumu uygun olmayanların girişlerine müsaade edilmemesi ve kolluk kuvvetlerine bildirilerek gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildiği kaydedilen açıklamada, alınan kararlara uymayanlara idari para cezası verileceği vurgulandı.

PARK VE BAHÇELERDE DENETİM YAPILDI

Dün, kısıtlamanın ilk gününde emniyet ve zabıta ekipleri tarafından akşam saatlerinde kent merkezinde denetimler yapıldı. Özellikle park ve bahçelere giden ekipler, 65 yaş ve üzeri vatandaşların kurala uymadıklarını belirledi. Polis ve zabıta memurları, sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşları, evlerine dönmeleri konusunda uyardı. Kısıtlamadan habersiz olduklarını ifade eden vatandaşlar, güvenlik güçlerinin bilgilendirmesinin ardından evlerinin yolunu tuttu.