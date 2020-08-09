MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Erzurum'da Afganların bıçaklı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
ABONE OL
09.08.2020 - 11:14 | | DHA

Erzurum'da Afganların bıçaklı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Erzurum'da Afganistan uyruklu 4 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili yakalanan 2 Afgan tutuklandı.

Erzurum'da Afganların bıçaklı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, 5 Ağustos saat 20.00 sıralarında merkez Yakutiye ilcesi Rabiana Mahallesi Dere Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarında daha önce sözlü tartışma olduğu öğrenilen Y.J. (16), A.S.C. (21) ile B.R. (25) ve A.N. (22) kavga etti. Bıçakların kullanıldığı kavgada Y.J., sırtından hafif şekilde yaralanırken A.S.C, karın boşluğu ve göğüs kısmından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. A.S.C.,yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis tarafından yapılan araştırma sonunda Afganistan uyruklu B.R. ile A.N., yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

 

Yere düşüp bayılma numarası yaparak insanlardan para almaya çalıştıGelen son dakika haberine göre, İstanbul Taksim Meydanı'nda kendisine simitçi süsü veren bir kişi, yere düşüp bayılma numarası yaparak insanlardan para almaya çalıştı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... İstanbul'da facia! Kazada yolcular dışarı fırladı...

Son dakika... İstanbul'da facia! Kazada yolcular dışarı fırladı...

Kredi çekecek ev ve araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Değişti...

Kredi çekecek ev ve araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Değişti...

Corona virüs aşısında umutlandıran gelişme!

Corona virüs aşısında umutlandıran gelişme!

İstanbul'da DGS sınavı başladı

İstanbul'da DGS sınavı başladı

Sıradaki Haber