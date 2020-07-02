02.07.2020 - 20:36 | | AA
Erzurum'da Bakan Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan kişi tutuklandı
Erzurum'da, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan 1 kişi tutuklandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunduğu tespit edilen F.K. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Türkiye'nin günlük corona virüs tablosuSağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs'te son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1543 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 202 bin 284, can kaybı 5 bin 167 oldu. Bakan Koca: "Burdur ve Gümüşhane’de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa." detayını vererek illere dikkat çekti.