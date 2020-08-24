24.08.2020 - 09:32 |
Eş durumu atama sonuçları açıklandı mı? Özür grubu atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bugün binlerde öğretmenin gözü kulağı atama sonuçları için MEB'de olacak. Açıklana takvime göre eş durumu atama sonuçları bugün ilan edilecek. Bu nedenle sık sık Eş durumu atama sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu epey bir yöneltiliyor.
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları alındı ve artık sonuçlar için gün sayılıyor. Binlerce öğrenci Eş durumu (özür grubu) öğretimenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? diye soruyor. İşte ayrıntılar...
ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre öğretmenlerin özür grubu atama sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak. Fakat MEB saate ilişkin herhangi bir açıklama yapmış değil. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linkten sonuçları kontrol edebilirsiniz.
ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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