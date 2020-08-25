MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Eşeğe çarpmamak için manevra yaptı, ters dönen otomobilinde yaralandı
ABONE OL
25.08.2020 - 14:42 | | DHA

Eşeğe çarpmamak için manevra yaptı, ters dönen otomobilinde yaralandı

Adıyaman'da, yolda önüne aniden çıkan eşeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü Enes Pekaydın, otomobilinin takla atıp, ters dönmesi sonucu yaralandı.

Eşeğe çarpmamak için manevra yaptı, ters dönen otomobilinde yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde, Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Enes Pekaydın, yönetimindeki 02 FR 731 plakalı otomobille yolda önüne aniden çıkan eşeğe çarpmamak için manevra yaptı. 

Pekaydın'ın kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, ters döndü. Kazada sürücü Pekaydın, yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, Pekaydın'ı ambulansla hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Enes Pekaydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya neden olan başıboş eşek ise belediye ekiplerince alınıp, barınağa götürüldü.

Eşeğe çarpmamak için manevra yaptı, ters dönen otomobilinde yaralandı

Mağaza çalışanı genç kızı taciz eden Faslı turist tutuklandıİstanbul Esenler'de bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Her an açıklanabilir! YKS 2020 tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de!

Her an açıklanabilir! YKS 2020 tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de!

Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

Türkiye uçak gemisi yapacak mı?

Türkiye uçak gemisi yapacak mı?

Son dakika... Küle dönen metrobüsten son anda kurtuldu!

Son dakika... Küle dönen metrobüsten son anda kurtuldu!

Sıradaki Haber