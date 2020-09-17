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17.09.2020 - 09:36 | | İHA

Esenyurt’ta değnekçi terörü! İş yeri bastılar

İstanbul Esenyurt’ta bir iş yerinin önünü mesken tutan değnekçi çetesi, mekan sahibinin otopark alanını İSPARK’ta kiralamasıyla deliye döndü. Rant kapısı kapanan değnekçiler iş yerini basıp ortalığı birbirine kattılar. Yaşanan olaylar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt’ta değnekçi terörü! İş yeri bastılar

Olay, geçtiğimiz cuma günü saat 12:00 sıralarında meydana geldi. Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan bir restorandın önünü mesken tutan değnekçilerden usanan mekan sahibi İSPARK’a başvurdu. Dükkan önünde bulunan alanı İSPARK’tan kiralayan dükkan sahibi Oktay Karagöz her şeyin düzeleceğini düşündü. Ancak iddiaya göre, rant kapısı kapanan değnekçi çetesi dükkana gelip haraç istedi. Bu talebi olumsuz karşılanan grup, dükkanın önüne gelerek mekanı taşlayıp daha sonra iş yeri sahibini dövmeye çalıştı. İhbar üzerine iş yerine gelen polis ekipleri saldırganları yakalayıp polis merkezine götürdü. Saldırıya uğrayan Oktay Karagöz karakola giderek şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

“İŞ YERİMİZİ BASIP PATRONUMUZU DARP ETTİLER”

Saldırıya uğrayan restoranın müdürü ise baskın anlarını anlattı. Olayın “değnekçilik” olduğunu vurgulayan müdür,” Biz bu mekanı geçtiğimiz yıl kasım ayında açtık. Bir grup bizde gelip haraç almak istedi biz buna müsaade etmedik. Daha sonra mekanın önündeki alanı otopark gibi kullanıp gelen müşterilerde usulsüz ücret almaya başladılar. Biz buna da izin vermeyip İSPARK’a başvurup bu alanı kiraladık. Tabi bu durum işlerine gelmedi ve iş yerimizi basıp patronumuzu darp ettiler” diye konuştu.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olay ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 6-7 kişilik grubun iş yerinin önüne geldiği önce mekanı taşlayıp daha sonra iş yeri sahibine saldırdıkları görülüyor.

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