Esenyurt'ta dikkat çeken an! Saniye saniye kaydettiler...

CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk ve Halil Kahraman sabah 6'da yollara çıktı. İstanbul'un en kalabalık ilçesi Esenyurt'ta minibüse binmeye çalıştı. CNN Türk ekibinin içinde olduğu ve tıka basa yolculuk yapılan minibüs polis denetimine takıldı. İşte yaşananlar...