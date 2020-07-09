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HaberlerGündem Haberleri Esenyurt'ta dikkat çeken an! Saniye saniye kaydettiler...
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09.07.2020 - 15:40 |

Esenyurt'ta dikkat çeken an! Saniye saniye kaydettiler...

İstanbul'da koronavirüs uyarılarına rağmen minibüsler tıklım tıklım. Peki neden önlem alınamıyor? Şoförler ne diyor, vatandaş ne bekliyor? CNN TÜRK ekibi bu konuyu ele aldı. Minibüslerdeki yoğunluğu görüntüledi.

CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk ve Halil Kahraman sabah 6'da yollara çıktı. İstanbul'un en kalabalık ilçesi Esenyurt'ta minibüse binmeye çalıştı. CNN Türk ekibinin içinde olduğu ve tıka basa yolculuk yapılan minibüs polis denetimine takıldı. İşte yaşananlar...

Dip dibe yolculuk yapılan minibüsten görüntülerİstanbul'da koronavirüs uyarılarına rağmen minibüsler tıklım tıklım. Peki neden önlem alınamıyor? Şoförler ne diyor, vatandaş ne bekliyor?
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