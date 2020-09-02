MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Esenyurt’ta işportacıyı korumak için zabıtaya sandalyeli saldırı!
ABONE OL
02.09.2020 - 09:58 | | DHA

Esenyurt’ta işportacıyı korumak için zabıtaya sandalyeli saldırı!

İstanbul Esenyurt’ta saat ve kemer satan yabancı uyruklu işportacıya müdahale eden zabıta memurlarından birine, çevredekilerden bir kişi plastik sandalye ile saldırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı iki görevli Sultaniye Mahallesi, Aşık Veysel Caddesi'nde Senegalli bir seyyar satıcının yerde örtü üzerinde sergilediği kemer ve saatleri satmak istediğini görünce bunlara el koymak istedi. Çevredekiler, zabıta memurlarına engel olarak  saat ve kemerlerin alınmasına karşı çıktı, tartışma başladı. Zabıta memurları, bez üzerindeki ürünleri almaya giderken kendilerini durdurmak isteyenlere de  görevlerini yaptıklarını söylediler.

SALDIRI ANI CEP TELEFONUNDA

Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen olayda, tansiyon giderek yükseldi. Çevredekilerle tartışan memurlardan birinin yanına yaklaşan kimliği belirlenemeyen bir kişi, eline geçirdiği plastik sandalyeyi iki kez memurun başına vurarak kaçtı. Daha sonra zabıtalar, ürünleri bırakarak geldikleri araçla olay yerinden ayrıldı.

 

 

Esenyurt’ta işportacıyı korumak için zabıtaya sandalyeli saldırı!İstanbul Esenyurt’ta saat ve kemer satan yabancı uyruklu işportacıya müdahale eden zabıta memurlarından birine, çevredekilerden bir kişi plastik sandalye ile saldırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adana'da, 49 kilo esrar ele geçirildi

Adana'da, 49 kilo esrar ele geçirildi

Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

Bursa'da, 3 kilo bonzai ele geçirildi

Bursa'da, 3 kilo bonzai ele geçirildi

Sıradaki Haber