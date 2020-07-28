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28.07.2020 - 13:00 | | DHA

Esenyurt'ta koronavirüs baskını! Okey oynamaya devam ettiler

İstanbul Esenyurt'ta polis ekipleri coronavirüsle mücadele kapsamında yaptığı denetimlerde kurallara uymayan bir kafe sahibine ve müşterilerine toplamda 22 bin 250 lira para cezası kesti. Polis baskını sırasında bazı müşterilerin oyun oynamaya devam ettiği görüldü.

Esenyurt'ta koronavirüs baskını! Okey oynamaya devam ettiler

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerle ilgili olarak ilçe genelinde denetim yaptı. Denetimlerde bir kafeye giren polis ekipleri, yasağa rağmen nargile ve sigara içildiğini belirledi. Kafede yasak olmasına rağmen oyun oynatıldığı ayrıca mekanda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmadığı görüldü.

Kafe sahibine ve içeride bulunan müşterilere tedbir ve yasakları ihlal ettiklerinden dolayı toplamda 22 bin 250 lira para cezası kesildi. Polis baskını sırasında bazı müşterilerin oyun oynamaya devam ettiği, bazı müşterilerin de kendilerini görüntüleyen kamerayı görünce maske taktığı görüldü.

 

 

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