28.12.2020 - 10:32 | | İHA
Esenyurt’ta yine aynı manzara! Tıka basa dolu minibüse ceza yazıldı
İstanbul Esenyurt’ta haftanın ilk iş gününde trafik polisleri tarafından toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan uygulamada, tıka basa dolu çıkan bir minibüse 3 bin 150 lira cezai yaptırım tutanağı tutuldu.
Esenyurt’ta sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Uygulama Ekipler Amirliği tarafından toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs salgınını önleme amacıyla denetim gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen denetimlerde sosyal mesafesiz bir şekilde tıka basa yolcu taşıyan minibüs sürücüsüne 3 bin 150 lira ceza yazıldı.
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