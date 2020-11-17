Eşini yaralayıp, kayınpederini öldürdü! Cezaevinden 5 gün önce çıkmış

Bilecik’te dün meydana gelen olayda Onur Acar, boşanma aşamasındaki eşi Cemile Nur Acar ile kayınpederi Abdullah Acar’a adliye çıkışınca pompalı tüfekle ateş açtı. Abdullah Duman kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı, 1 çocuk annesi Cemile Nur Acar ise Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.

Olayın ardından gözaltına alınan katil zanlısı Onur Acar, geçirildiği sağlık kontrolü ve ifade işlemlerinin ardından güvenlik tedbirleri nedeniyle gece yarısı adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Acar, tutuklanarak cezaevine konuldu.

CEZAEVİNDEN 5 GÜN ÖNCE TAHLİYE OLMUŞ

Katil zanlısı Onur Acar, eşi Cemile Nur ile kavga ettiklerinde şikayet üzerine evinde yapılan aramada ele geçirilen 2 ruhsatsız tüfek nedeniyle tutuklandığını ve 5 gün önce tahliye olduğunu söyledi. Eşiyle 1,5 yıl önce kaçarak evlendiğini belirten Acar, büyüklerin araya girmesiyle eşinin ailesiyle barıştığını söyledi. Acar, “Birçok defa eşimin başkalarıyla mesajlaştığını yakaladım. Bu sebeple telefonlarını kırdım. Daha sonra kayınpederim ve kayınvalidem bizim düğünde takılan altınlarımızı borç olarak isteyip bu parayla araba aldılar. Ben daha sonra bu borcu geri istediğimde bana paramı vermediler. Bir gün Cemile’nin babasıyla cep telefonundan yazıştığını ve babasının ‘kızım niye hala duruyorsun gel buraya’ yazdığını gördüm. Elinden telefonu alıp sinirle duvara vurdum. Aynı gün jandarmadan aradılar ‘mala zarar verme’ suçundan ifade verdim. Yine normal yaşantımıza Cemile ile devam ettik. Hatta Cemile’ye bir terzi dükkanı açtım, yeni telefon aldım. Bir süre sonra yine telefonda biriyle yazışırken gördüm. Cemile’ye kiminle konuştuğunu sordum sessiz kaldı. Ben de sinirle telefonu Cemile’nin kafasına fırlattım. Sinirle Cemile’nin boğazından tutarak kafasını duvara vurdum, evden kovdum. O gece jandarma şikayet üzerine eve gelip arama yaptı. Evde aramada 1 tüfek ve ruhsatsız 8+1 Karadeniz yapımı silah buldu. Evimde internet sitesinden aldığım 3’üncü tüfek vardı, onu bulamadılar. Evimde bulunan silahlar nedeniyle tutuklandım. Yaklaşık 4 yıl 2 ay ceza aldım ve 5 gün önce cezaevinden tahliye oldum” dedi.

KAYINPEDERİNİN KÜFRETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Onur Acar, cezaevinde olduğu sırada eşine açtığı dükkanın kapatıldığını ve eşyaların alındığını öğrendiğini belirterek, “Olay günü eşimle aramızdaki darp olayından kaynaklı duruşmamız vardı. Adliyede kayınpederim evde jandarmanın bulamadığı tüfeğin aracında olduğunu söyledi ve otoparkta bana verdi. Kontrol ettiğimde çalışmıyordu, av bayine giderek sorunu giderdim. Tüfeği de bir iş yerine emanet olarak bıraktım. Kayınpederim adliye koridorunda bana küfrederek ‘sen adam olsaydın kızıma bakardın, bir de çıkmışsın karşıma erkek gibi konuşuyorsun’ dedi. Ben de Cemile ile barışmamızın yolu yok mu diye sordum? O da bana ‘yok’ dedi. O zaman anlaşarak boşanalım dedim. Ona da yanaşmadı. Çocuğumu görmek istediğimi söyledim. Kayınpederim ‘tamam gösteririz çocuğunu numaranı ver bana’ dedi. Adliyeden çıktım, duruşmadan önce kayınpederimin bana verdiği tüfeği aldım. Cemile ve kayınpederim adliyeden çıkıp Cumhuriyet Meydanı’na indiler, yanlarına gidip konuşmak istedim. Yüz yüze geldiğimizde ‘bir şey söyleyemeyecek misin baba? Bu kadar borcu nasıl ödeyeceğim?’ dedim. Bana ‘tüfeğini de aldın git’ dedi. Sonra da senin erkekliğini diyerek küfretti. Bende bir sinir haliyle 6-7 metreden önce yere doğru ateş ettim. Hala kayınpederim bana küfretmeye devam ettiği için onlara doğru yürüyerek bende hedef gözetmeden üzerlerine doğru ateş etmeye başladım. Kayınpederim ve eşim Cemile’ye yaklaşarak 7 veya 8 el ateş ettim. Fişek kalmayınca tüfeği üzerlerine attım” dedi.

Amacının öldürmek olmadığını söyleyen Onur Acar “Çok pişmanım keşke yaşanmasıydı” dedi.