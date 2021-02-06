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06.02.2021 - 14:58 | | DHA

Eşinin yanında tacize uğradı! İğrenç olay...

Antalya'da eşi ve çocuğuyla yürürken arkasından gelen F.K.'nin elle tacizine uğradığı öne sürülen G.A, "Döner yiyen oğluma doğru eğilmiştim. Bu esnada bir el kalçamı sıktı. Bunun üzerine bağırdım" dedi. Şüpheli F.K. ise tanımadığı bir kadının arka bel bölgesine sağ elinin dış kısmının çarptığını ileri sürdü.

Olay, Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi'nde meydana geldi. Ailesiyle yürüyen G.A. adlı kadın, çocuğuyla ilgilenirken, iddiaya göre arkasından gelen F.K. tarafından elle taciz edildi. F.K. yoluna devam ederken, kadının durumu anlattığı kocası, F.K.'nin peşinden gitti. G.A.'nın kocası F.K.'yi yakalayıp darbetti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri çağrıldı. Gelen polis ekipleri, F.K.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Taciz anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bugün adliyeye sevk edilen F.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eşinin yanında tacize uğradı İğrenç olay...

Poliste ifade verip şikayetçi olan G.A., oğlu acıktığı için eşinin döner aldığını, eşi yol üzerinde oğluna döner yedirdiği sırada kendisinin de oğluna dönerek eğildiğini anlattı. G.A, "Eşime yardımcı olmaya çalıştığım esnada bir el kalçamı sıkıp bıraktı. Bunun üzerine bağırdım ve eşime durumu anlattım. Eşim, şüpheliye yönelerek koştu ve bir süre sonra dönüp yakaladı" dedi.

Şüpheli F.K. ise tanımadığı bir kadının arka bel bölgesine sağ elinin dış kısmının çarptığını iddia etti. Polisteki ifadesinde F.K., "Bunun farkında olmadım. Olay esnasında kafam dalgındı. Elim çarptıktan hemen sonra olayın farkına vardım fakat özür dilemek için çok geçti" diye konuştu.

Göbeklitepe yakınlarındaki metal blok gizemi sürüyor! Vatandaşlar bölgeye akın ediyor...Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarında bir araziye yerleştirilmiş metal bloğun sırrı henüz çözülemedi. Üzerinde Göktürk alfabesiyle 'Gökyüzüne bak ayı gör' yazılı metal bloğun kim ya da kimler tarafından araziye dikildiği araştırılırken Jandarma'nın da nöbeti sürüyor. Çok sayıda vatandaş da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen metal bloğun olduğu bölgeye gelip fotoğraf çektirdi. İl Jandarma Komutanlığı da olayın aydınlatılması için özel ekip kurdu. Özel ekip, ilk olarak metal bloğun 4 Şubat gecesi getirildiğini belirledi. 4 Şubat gününden itibaren tüm kayıtları inceleyen ekipler, kamyon, kamyonet ve kapalı kasa tüm araçları titiz şekilde tek tek tarıyor.
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