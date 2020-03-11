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11.03.2020 - 14:14 | | DHA

Eski eşini, mutlu olmasını hazmedemediği için öldürmüş!

İzmir’in Tire ilçesinde, 1,5 ay önce boşandığı Melek Dağyel'i (61) bıçaklayarak öldüren Ercüment A. (66), tutuklandı. Ercüment A.'nın ifadesinde, boşandıktan sonra kendisini mutsuz hissettiğini, eşinin ise mutlu olduğu için hazmedemeyip, cinayeti işlediğini söylediği bildirildi.

Eski eşini, mutlu olmasını hazmedemediği için öldürmüş!

Olay, dün saat 13.30 sıralarında, Tahtakale Çarşısı'nda meydana geldi. Ercüment A., eski eşi Melek Dağyel'in giyim mağazasına gitti. Ercüment A., iş yerinde bilinmeyen nedenle tartıştığı Melek Dağyel'i boğazından bıçakla yaralayıp, kaçtı. Çalışanların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Melek Dağyel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri, Ercüment A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ercüment A.'nın emniyetteki sorgusunda boşandıktan sonra kendisini mutsuz hissettiğini, eşinin ise mutlu olduğunu hazmedemediği için cinayeti işlediğini söylediği belirtildi.

TUTUKLANDI

Dağyel'i bıçaklayarak öldüren Akbaşoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

 

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