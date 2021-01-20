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20.01.2021 - 13:37 | | AA

Eski HDP'li vekil Hatice Kocaman'a tutuklama kararı

Terör soruşturması kapsamında açılan davada yargılanan eski HDP Siirt Milletvekili Hatice Kocaman'ın tutuklanmasına karar verildi.

Eski HDP'li vekil Hatice Kocaman'a tutuklama kararı

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Kocaman ve avukatı hazır bulundu.

Üzerine isnat edilen suçlamaları reddeden Kocaman, beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, Kocaman'ın tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Hazırlanan iddianamede Kocaman hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Mahkeme sonrası gözaltına alınan Kocaman'ın işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

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