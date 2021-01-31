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31.01.2021 - 17:29 | | DHA

Eski muhtar bağ evinde ölü bulundu

Çorum'un Mecitözü ilçesinde eski muhtar Kazım Ergani(60) bağ evinde ölü bulundu.

Eski muhtar bağ evinde ölü bulundu

Olay, saat 13.30 sularında ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Melikgazi Bağları Kümeevleri'nde meydana geldi. İlçenin Hisarkavak köyü eski muhtarı Kazım Ergani, bağ evinde yakınları tarafından hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbarla çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerine rastlanılan Ergani'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Kazım Ergani’nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastenesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı

 

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