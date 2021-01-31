Eski muhtar bağ evinde ölü bulundu

Olay, saat 13.30 sularında ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Melikgazi Bağları Kümeevleri'nde meydana geldi. İlçenin Hisarkavak köyü eski muhtarı Kazım Ergani, bağ evinde yakınları tarafından hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbarla çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerine rastlanılan Ergani'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Kazım Ergani’nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastenesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı
Dev kaya parçası Antalya-Mersin yolunu ulaşıma kapadıAntalya-Mersin D400 karayolunda öğlen saatlerinde bir heyelan meydana geldi. Yolun 30'uncu kilometresinde; yerinden kopan devasa bir kaya parçası asfalt zemine düşerek parçalandı. Yolu tamamen kaplayan kaya parçası ulaşım durdu.