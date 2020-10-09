MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Eski Paris askeri ataşesi Emin Ali Ulaş'a FETÖ üyeliğinden hapis cezası
ABONE OL
09.10.2020 - 16:54 | | AA

Eski Paris askeri ataşesi Emin Ali Ulaş'a FETÖ üyeliğinden hapis cezası

Eski Paris askeri ataşesi Emin Ali Ulaş, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Paris askeri ataşesi Emin Ali Ulaş'a FETÖ üyeliğinden hapis cezası

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına sanık Ulaş ve avukatı katıldı.

Görüşü sorulan duruşma savcısı, 29 Ocak'taki celsede açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini belirtti ve örgüt imamları tarafından sabit telefonlardan arandığı belirlenen, aleyhinde tanık beyanı bulunan Ulaş'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Esas hakkında savunma yapan Ulaş ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatine karar verilmesini istedi.

Sanık avukatının beyanlarının alınması ve sanığın son sözlerinin sorulmasının ardından mahkeme heyeti hükmünü açıkladı.

Mahkeme, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Ulaş'ı 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kahramanmaraş'ta korkutan yangın! Birçok ilden ekip geldi

Kahramanmaraş'ta korkutan yangın! Birçok ilden ekip geldi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Uzmanlar: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün

Uzmanlar: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün

Bakan Pakdemirli'den Hatay'daki yangınla ilgili açıklama

Bakan Pakdemirli'den Hatay'daki yangınla ilgili açıklama

Sıradaki Haber