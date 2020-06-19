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19.06.2020 - 17:33 | | DHA

Eski rektör Şimşek'in yargılandığı FETÖ davasında tanıklar dinlendi

Son dakika haberi... Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi eski rektörü Prof.Dr. Osman Şimşek'in, FETÖ/PDY'ye yardım ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, 5 tanık dinlendi.

Eski rektör Şimşek'in yargılandığı FETÖ davasında tanıklar dinlendi


Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, YÖK tarafından 2 yıl önce görevden alınan Namık Kemal Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek'in yargılanmasına, Tekirdağ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmaya, 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 7 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık Prof. Dr. Osman Şimşek, avukatı ile birlikte katıldı.

Duruşmada, B. A., Z. S., F. A. Ö. A. ve D. A., tanık olarak dinlendi. Mahkeme heyeti, Şimşek'in adli kontrol şartının devamına karar vererek, duruşmayı, 4 Eylül gününe erteledi.

 

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