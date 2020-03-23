23.03.2020 - 12:15 | | DHA
Eskişehir ve Afyonkarahisar'da 30 mesire ve piknik alanı kapatıldı!
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, corona virüs salgını nedeniyle bakanlık genelgesiyle Eskişehir ve Afyonkarahisar’daki 30 mesire ve piknik alanını hizmete kapatarak, uyarı yazıları astı.
Çin’de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan corona virüse karşı önlemler artarak devam ediyor. Bu kapsamda harekete geçen Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir’de 11 ve Afyonkarahisar'da 19 mesire ve piknik alanını hizmete kapattı. Toplam 822 hektar alan kapatılırken, mesire alanlarına emniyet şeridi çekilerek uyarı yazıları asıldı.
Bazı mesire alanların girişlerine derin hendekler açılarak, girişler engellendi. Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, halk sağlığının her şeyin önünde olduğunu belirterek, “Ekiplerimiz suistimallere karşı devriye geziyorlar. Ormanlık alanlar temiz ancak sosyal mesafeyi korumak için geçici olarak piknik yapmıyor, evde oturuyoruz” dedi.
Uzman isim canlı yayında anlattı! İtalya'daki corona virüs istatistiği bize ne anlatıyor?Tüm dünyanın kabusu haline gelen corona virüs salgınıyla ilgili uzman isimlerden dikkat çeken yorumlar gelmeye devam ediyor. CNN Türk canlı yayınında A'dan Z'ye programına katılan Dr. Ayça Kaya, İtalya'daki istatistiklere dikkat çekti. Risk grubundaki yaş aralığını ve İtalya'daki ölüm istatistiklerini aktaran Kaya önemli açıklamalarda bulundu.