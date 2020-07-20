Eskişehir’de 64 kişiye 200 bin sosyal mesafe cezası kesildi!

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ertuğrulgazi ve Hoşnudiye Mahalleri'nde bulunan 2 dernek binasının, kapınış saatine rağmen açık olduğunu fark etti. 2 binaya giren polis ekipleri, içeride bulunan 64 kişiye, coronavirüs tedbirleri kapsamında uyulması gereken sosyal mesafeyi ihlal ettikleri ve kapanış saatine uyulmadığı için toplam 200 bin 800 lira idari para cezası kesti.

Dernek binalarında daha önce de kumar oynandığının saptandığı ve kumar oynayanlara para cezası uygulandığı öğrenildi.