10.10.2020 - 12:00 | | DHA
Eskişehir'de toprak kayması! Evler tahliye edildi
Eskişehir Sarıcakaya ilçesinde toprak kayması meydana geldi. Bölgedeki 2 ev tedbir amacıyla tahliye edildi.
Eskişehir Sarıcakaya İlçesi İğdir Mahallesi'nde, aşırı yağış nedeniyle M.A.T. ve S.T. isimli şahısların evlerinin yaklaşık 30 metre yakınında bulunan dağlık araziden toprak kayması meydana geldi.
Olayda yaralanan olmazken, Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkilileri yeniden toprak kayması yaşanabileceği nedenilyle evlerin tahliye edilmesine karar verdi.
Adana'da silahlı saldırıAdana'da kimliği belirsiz kişiler, pusu kurup, restorandan çıkan Volkan T.'ye tabanca ve pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Silahlı saldırıda Volkan T. ağır, restoranda müzisyen olarak çalışan Osman S. hafif şekilde yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı