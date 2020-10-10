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10.10.2020 - 12:00 | | DHA

Eskişehir'de toprak kayması! Evler tahliye edildi

Eskişehir Sarıcakaya ilçesinde toprak kayması meydana geldi. Bölgedeki 2 ev tedbir amacıyla tahliye edildi.

Eskişehir'de toprak kayması! Evler tahliye edildi

Eskişehir Sarıcakaya İlçesi İğdir Mahallesi'nde, aşırı yağış nedeniyle M.A.T. ve S.T. isimli şahısların evlerinin yaklaşık 30 metre yakınında bulunan dağlık araziden toprak kayması meydana geldi.

Olayda yaralanan olmazken, Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkilileri yeniden toprak kayması yaşanabileceği nedenilyle evlerin tahliye edilmesine karar verdi. 

 

 

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