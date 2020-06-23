Eskişehir’de yağmur hayatı felç etti

Eskişehir’de son günlerde etkili olan sağanak yağış bugün de hayatı olumsuz olarak etkiledi. Bu kapsamda yağışın ardından bazı ara sokaklar göle dönerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Çileye dönen yollar otomobil sürücülerinin yanı sıra özellikle motosiklet ve bisiklet kullanan vatandaşları çaresiz bıraktı. Çevre yolunda bazı noktalar ve ESTİM Toptancılar Sitesi’nde oluşan su birikintileri trafiği durma noktasına getirdi.

"GİDERLERİMİZ ÇALIŞMIYOR, YAYALAR KARŞIYA GEÇMEKTE ZORLANIYOR"

Konuyla ilgili konuşan İsmail Köseler isimli vatandaş yayaların karşıdan karşıya geçmekte zorlandıklarını söyledi. Köseler, "Şu an giderlerimiz çalışmıyor ve Eskişehir’imiz Avrupa’da birinci şehir. Sadece ana caddelere değil ara sokaklara da bakmak gerekiyor. Yayalar karşıdan karşıya geçmekte zorlanıyor. Vatandaş olarak hizmet bekliyoruz ama ara sokaklarda göremiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan meteorolojik verilere göre, ilerleyen günlerde yağışların etkisinin azalacağı tahmin ediliyor.