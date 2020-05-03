Esnaftan örnek hareket! Kumru yuvasını bozmamak için satmadı

İşletme sahibi Murat Söylemez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir ay önce dükkanına giren bir çift kumrunun koltuk kılıfı üzerine yuva yaptığını anlattı.

Yuvada 4 yumurta olduğunu belirten Söylemez, "Satılık olan oto kılıfının üzerine yuva yaptılar. Daha sonra yumurta ve kuluçka dönemi başladı. Bizler de onları dükkanda rahatsız etmemeye çalışıyoruz. Yavruların çıkmasını bekliyoruz" dedi.









Kuşların yuvası bozulur diye müşterisi olmasına rağmen koltuk kılıfını satmadığını dile getiren Söylemez, kılıfı yavrular yumurtadan çıkıp büyüdükten sonra satacağını söyledi.

Kumrulara ellerinden geldiğince rahatsız etmeden, iyi bakmaya çalıştıklarını ifade eden Söylemez, kuşları çok sevdiğini sözlerine ekledi.