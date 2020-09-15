Etsiz çiğ köfte nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta etsiz çiğ köfte malzemeleri ve tarifi...

Gelinim Mutfakta programı yeni bölümleri ile kaldığı yerden Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Gelinim Mutfakta programında bugün yapılan tarif ise etsiz çiğ köfte oldu. İzleyiciler tarifi ve malzeme listesini merak ediyorlar. Peki etsiz çiğ köfte nasıl yapılır? İşte etsiz çiğ köfte malzemeleri ve tarifi...

ETSİZ ÇİĞ KÖFTE MALZEMELERİ NEDİR?

45 Dk. hazırlık ve pişirme süresi.

4,5 su bardağı köftelik ince bulgur

2 su bardağı sıcak su

3 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı pul biber

2 yemek kaşığı isot

2 yemek kaşığı kırmızı toz biber

3 diş sarımsak

1 çay bardağı zeytinyağı

Yarım çay bardağı nar ekşisi

2 yemek kaşığı sumak

1,5 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

2 kuru soğan

1 tatlı kaşığı tuz

Yoğururken;

Birkaç kalıp buz

1 domates rendesi

ETSİZ ÇİG KÖFTE YAPILIŞI:

Bulgurun üzerine 2 su bardağı sıcak su ekleyip 5-10 dakika kadar bekletin.

Soğanı ve sarımsağı rendeleyin, suyunu sıkın ve bulgurun üzerine ekleyin.

Daha sonra tüm malzemeleri ekleyin ve yoğurmaya başlayın.

Yoğurma esnasında birkaç kalıp buz ve domates rendesi ilave ederek bu şekilde yoğurmaya devam edin.

Tüm malzemeler bütünleşip yumuşak bir kıvam elde edene kadar yoğurun.