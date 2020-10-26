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26.10.2020 - 11:06 | | DHA

Ev, taziye ve geçmiş olsun ziyaretleri yasaklandı!

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle ev, taziye ve geçmiş olsun ziyaretleri yasaklandı.

Ev, taziye ve geçmiş olsun ziyaretleri yasaklandı!

Gölpazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Efecan Şahin başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıyla yeni kararlar aldı. Kurul, ilçede koronavirüs vaka sayısının artması nedeniyle yeni kararlar aldı. Ev ile taziye ve geçmiş olsun ziyaretlerinin yasaklandığı yeni kararlar, yapılan açıklamada şöyle duyuruldu:

“Gölpazarı ilçesi mülki sınırları içerisinde vatandaşlarımızın birbirlerine ev ziyareti yapmaları, taziye ve geçmiş olsun ziyareti yapmaları ile maske takmaksızın ve sosyal mesafe kuralına uymaksızın toplu olarak bir arada bulunmaları, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yasaklanmıştır. Kararlara uymayanlar veya kararlara mukavemet edenler hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. ve 284. ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Diğer Disiplin Mevzuatı hükümlerine göre gerekli adli-idari işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.” 

 

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