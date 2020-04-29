‘Evde botoks’ ile sağlığından olma

İnternet sitelerinde satılan ve kırışıklığı önlediği iddia edilen jeller, sağlığı tehdit ediyor. Birçok internet sitesinde farklı fiyat aralıklarıyla satılan ürünlere ilişkin plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Doç. Dr. Onur Egemen, “Herhangi bir işe yaraması mümkün değildir” derken medikal estetik uzmanı Dr. Nihat Dik, “Bu tür ürünlerin kullanılması, geri dönüşü olmayan sonuçların meydana gelmesine yol açabilir” dedi.

Son günlerde koronavirüs salgınıyla birlikte estetik merkezlerinin kapanmasını fırsat bilen bazı firmalar, “evde botoks” adı altında dolgu jeli kırışıklıkları tamamen yok ettiğini öne sürerek piyasaya sürdü.

‘Ruhsatı sorgulayın’

Uzmanlar bu tarz jellerin işe yaramayacağını hatta geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabileceğinin altını çiziyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Doç. Dr. Onur Egemen, “Bizim yaptığımızı hyalüronik asit bazlı dolguların derinin değişik tabakaları için değişik kalınlıkları ve molekül büyüklükleri vardır. Dolgu dediğimiz şey tek bir malzemeden ibaret değil. Derinin her tabakası için farklı dolgular uygularız. Bu reklamda bahsedilen malzeme deriye sürülüyor. Bu kadar kalın moleküllerin deriden emilmesi mümkün değil. Muhtemelen bunun içinde hyalüronik asit yoktur.

Emildiğini varsaysak bile derinin istediğimiz tabakasına ulaşması mümkün değil. Herhangi bir işe yaramasının mümkün olduğunu sanmıyorum. Estetik piyasası çok aktif bir piyasa, o yüzden suistimale açık. Denetim az. İnternetten bir şeyler satıyorlar ama bu malzeme nereden geldi, ruhsatı var mı yok mu? İnsanların bu tip malzemeleri kendilerine uygulatmadan ya da almadan önce ruhsatlarını sorgulamaları lazım. Daha önce de benzer sıkıntılar yaşandı” diye konuştu.

‘Mutlaka hekim yapmalı’

Estetik ve tıbbi amaçla yapılan dolguların mutlaka bir hekim tarafından yapılması gerektiğini aktaran medikal estetik uzmanı Dr. Nihat Dik ise şöyle konuştu:

“Bu tarz yöntemler hem çok güvenilir olmayabilir hem de istenilen sonuçların dışında geri dönüşü olmayan sonuçların meydana gelmesine yol açabilir. Cilt yüzeyine uygulama yapılması nedeniyle, yan etkilerinin olup olmadığına bakılması öncelik olmalıdır.

Bunun yanı sıra kullanan kişiler de ciltte kızarıklık, ödem, soyulma egzama ve benzeri problemlere yol açabilir, dermatoloğa gitmenize kadar seyri sürebilir. Medikal estetik doktoru olarak, estetik ve ya tıbbi amaçla yapılan dolgu uygulamalarının her çeşidinin mutlaka doktorların yapmasını, güvenilir ürünlerin kullanılmasını tavsiye ederim.”