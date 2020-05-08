Evde cuma namazı kılınır mı? Cuma namazı camilerde ne zaman kılınmaya başlanacak?

Cuma namazı konusunda araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Corona virüsün ülkemizde ortaya çıkmasının ardından camilerde cemaat ile namaz kılınması yasaklanmıştı. Cuma ve Teravih namazı gibi cemaat ile kılınan namazların ikinci bir emre kadar camilerde cemaat ile kılınmasının yasaklanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından birtakım açıklamalarda bulunulmuştu. Peki evde cuma namazı kılınır mı?

EVDE CUMA NAMAZI KILINIR MI?

Evde tek başına cuma namazı kılınmaz. Cuma namazı cemaat ile kılınan bir namazdır. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından yapılan açıklamada Cuma namazı yerinde müslümanların bu süreçte öğle namazlarını kılmaları yeterli olacaktır açıklaması yapmıştı.

CUMA NAMAZI CAMİLERDE NE ZAMAN KILINMAYA BAŞLANACAK?

Corona virüs tehdidinin tamamen kontrol altına alınması vaka sayılarının büyük oranda azalmasının ardından camilerde cemaat ile namaz kılınmasına izin verilmesi bekleniyor.

Öğle namazı kaç rekâttır?

Öğle namazı; 4 rekât ilk sünnet, 4 rekât farz ve 2 rekât son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekâttan oluşur. Öğle namazında sünnet ve farz sayılarını karıştırmamaya özen göstermelisiniz. Öğle namazının 10 rekâtını tamamlamaya da dikkat etmenizde fayda var.

Öğle namazı nasıl kılınır

Öğle namazının dört rekât sünneti kendi içinde 4 bölüme ayrılır.

1. rekâtta öncelikle niyet etmeniz gerekiyor. Allahu Ekber dedikten sonra İftitah tekbiri alarak namaza başlamanız gerekiyor. Ardından Subhaneke duasını okumanız gerekiyor. Euzü Besmele’den sonra sıra Fatiha Suresine geliyor. Onu da okuduktan sonra bildiğiniz herhangi bir duayı okuyabilirsiniz. Sırasıyla önce rükû, sonra da secdeye gitmeniz gerekir.

2. rekâtta ayağa kalkarak kıyama durmanız gerekir. Besmele çektikten sonra Fatiha Suresini okursunuz. Daha sonra bildiğiniz bir duayı okuyabilirsiniz. Rükûya gittikten sonra secdeye gitmeniz gerekir. Doğrulduktan sonra tekrar secdeye gitmeniz gerekir ve sonra oturmuş vaziyette Ettahiyyatu okursunuz.

3. rekâtta ayağa kalkarak kıyama durmanız gerekir. Daha sonra besmele çekersiniz. Bunun da ardından Fatiha Suresini okursunuz. Dilediğiniz herhangi bir duayı okuduktan sonra rükûya gidersiniz. Rükûdan sonra secdeye gidip doğrulup sonra tekrar secdeye gidersiniz.

4. rekâtta ayağa kalkarak kıyama durmanız gerekir. Besmele çektikten sonra Fatiha Suresini okursunuz. Daha sonra bildiğiniz herhangi bir duayı okuyabilirsiniz. Rükû ve secdeye gidersiniz. Doğrulduktan sonra tekrar secdeye gidersiniz. Sonra oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okursunuz. Sonra sağa ve sola selam vererek öğle namazınızı tamamlarsınız.