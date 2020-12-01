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01.12.2020 - 14:36 | | DHA

Eve giremeyince balkondaki çamaşır askılığını çaldı

Kayseri'de, hırsızlık için gittiği binada giriş kattaki evin kapısını açamayan şüpheli, balkondaki çamaşır askılığını çaldı. Polis, güvenlik kamerasına yasnıyan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Eve giremeyince balkondaki çamaşır askılığını çaldı

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Fesleğen Sokak'taki 3 katlı binada meydana geldi. Hırsızlık için apartmana gelen bir kişi, giriş kattaki eve girmeye çalıştı. Ancak çelik kapıyı açamayan şüpheli daha sonra dışarıya çıkarak, aynı evin balkonundaki çamaşır askılığını gözüne kestirdi. Tanınmamak için maske ve kapüşonla yüzünü kapatan şüpheli, çevreyi kontrol ettikten sonra çamaşır askılığını çalarak kaçtı. Hırsızlık anı apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

 

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