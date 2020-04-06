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06.04.2020 - 12:20 | | İHA

Evi havalandırmak için camı açınca olanlar oldu!

Amasya'da evi havalandırmak için açılan pencereden içeri giren bir kedi, yatağın üzerinde yavruladı.

Evi havalandırmak için camı açınca olanlar oldu!

Amasya’nın Suluova ilçesinde evi havalandırmak için camı açan Emine Pamuklu, yatağın üstünde yavrulayan bir kedi gördü. Ne yapacağını bilemeyen Pamuklu, durumu Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri Hürriyet Mahallesi'nde doğum yapan kediyi ve yavrularını alarak, Suluova Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine teslim etti.

Geri sayım başladı! Türk doktor ürettiKahramanmaraş’ta Göğüs Cerrahi Uzmanı Dr. Mahmut Tokur, tersine mühendislik sayesinde teknik özelliğini çözümlediği ithal solunum cihazının seri üretimi için çalışmaların son aşamaya geldiğini söyledi.
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