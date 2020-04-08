Evi kahveye çevirmişler! 15 kişiye 47 bin 250 lira ceza

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine, dün saat 18.30 sıralarında, Alanya'nın Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki evde kumar oynandığı ihbarı geldi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, eve baskın düzenledi. Odaların masa ve sandalyelerle kahveye çevrildiğini gören ekipler, evde yaptıkları aramada; iskambil kartları, okey taşları ve ıstakaları, yaz boz kağıtları ile kumar oynamakta kullanılan çok sayıda pul ele geçirdi. İkamet sahibiyle birlikte evde toplam 15 kişiyi yakalayan polisler, haklarında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan işlem yaptı.

Ayrıca 1593 sayılı 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre, şüphelilere 3 bin 150'şer liradan toplam 47 bin 250 liralık idari para cezası uygulandı.