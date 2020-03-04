Evin bahçesinde tank topu mühimmatı bulundu

Tekirdağ Gözsüz Mahallesi kırsalındaki bağ evi bahçesinde bir vatandaş, hurdalıkların arasında 105 mm çapında tank topu mühimmatına rastladı. İhbar üzerine bölgeye gelen Malkara İlçe Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Boş bir alanda kazılan çukura konulan tank topu mühimmatı, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.

Bölgede çok sayıda jandarma ekibinin yanı sıra acil servis ve itfaiye ekipleri de hazırda bekledi.