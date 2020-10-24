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24.10.2020 - 12:36 | | DHA

Evinde karantinada olması gerekirken, iş yerinde bulundu

Bursa'da koronavirüs vakası ile temaslı olduğu için evinde karantinaya alınan S.D. iş yerinde yakalandı. S.D.'ye koronavirüs tedbirlerine uymadığı için 3 bin 150 TL ceza kesildi.

Evinde karantinada olması gerekirken, iş yerinde bulundu

İnegöl ilçesinde yaşayan mobilya firması sahibi S.D.’nin  (37) eşine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. S.D. de 'temaslı olması' nedeniyle 14 gün süreyle evinde karantinaya alındı. Ancak S.D., evden çıkıp Ağaç İşleri Mobilya Sanayi’nde bulunan iş yerine gitti. S.D.’yi iş yerinde gören bir kişi polisi aradı. 

İnegöl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, S.D.’nin iş yerine gitti. Ekipler, S.D.'yi ofisinde otururken buldu.

Polis gözetiminde evine götürülen S.D.’ye karantinayı ihlal ettiği için 3 bin 150 lira ceza uygulandı. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı’nca S.D. hakkında 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan soruşturma başlatıldı.

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