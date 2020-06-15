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15.06.2020 - 12:33 | | İHA

Evinde yakaladığı yılanı doğaya bıraktı!

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir vatandaş evinde gördüğü yılanı yakalayarak doğaya bıraktı.

Evinde yakaladığı yılanı doğaya bıraktı!

Yaz mevsimini başlamasıyla birlikte Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yılanlar tekrar ortaya çıkmaya başladı. Kızıltepe'ye bağlı Beşik köyünde yaşayan Şeyhmus Kaplan, evinde yılan gördü. Eliyle yılanı yakalayan Kaplan, evinden çıkardığı hayvanı doğaya bıraktı.

Mevsimin ilk yılanını yakaladığını ifade eden Kaplan, yılana zarar vermeden hayvanı evinden uzak bir yere bıraktığını söyledi.

Corona virüste en çok ümit bağlanan ilaç 'Favipiravir'Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, corona virüs tedavisinde kullanılan 'Favipiravir' ilacının yerli sentezinin Türkiye'de üretilmesinin önemli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ceyhan, "Yan etkisinin az olması, fiyatının uygun olması ve deneyimin çok olması nedeniyle en çok ümit bağlanan ilaç bu" dedi.
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