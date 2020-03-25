MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Evinde yalnız olduğu sırada tüfekle intihar etti
ABONE OL
25.03.2020 - 12:08 | | DHA

Evinde yalnız olduğu sırada tüfekle intihar etti

Adıyaman'da, Şükrü G.(56) evinde yalnız olduğu sırada av tüfeğini çenesinin altından ateşleyerek yaşamına son verdi.

Evinde yalnız olduğu sırada tüfekle intihar etti

Olay, dün gece Kömür beldesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.

Şükrü G., evde yalnız olduğu sırada av tüfeğini çenesinin altına dayayıp, ateşledi. Silah sesini duyanların ihbarıyla gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şükrü G., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma Şükrü G.'nin intihar nedenini araştırıyor.

Ece Seçkin tatili evine getirdi!Kendisini evinde karantinaya alan şarkıcı Ece Seçkin, özlem duyduğu güneş, deniz, kum ve şezlong ortamını evine kurduğu anları takipçileriyle paylaştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Evinde yalnız olduğu sırada tüfekle intihar etti

Evinde yalnız olduğu sırada tüfekle intihar etti

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

Bankalar ne zaman açılıyor 2020? | İşte banka çalışma saatleri | Yapı Kredi,Teb ve Denizbank saat kaçta açılıyor?

Bankalar ne zaman açılıyor 2020? | İşte banka çalışma saatleri | Yapı Kredi,Teb ve Denizbank saat kaçta açılıyor?

Sıradaki Haber