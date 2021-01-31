Evlat nöbetindeki anne: Zafer bizim olacak

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

'ZAFER BİZİM OLACAK'

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2014 yılında ekmek almaya gittikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve daha sonra terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı anlaşılan oğlu Eren Yalçın için evlat nöbetini sürdüren Fadime Aksu, "Salgına rağmen, kısıtlamaya rağmen buradayız. Hiç vazgeçmeyeceğiz. PKK'lı teröristler bizi yıldıramaz. Oğlumuzu almadan gitmeyeceğiz. Zafer bizim olacak. Çocuğum, Allah rızası için dön gel. Onlar sizi anneden, babadan kopartmışlar. Bizi kötülüyorlar. Size 'Aileniz sizi sattı' diyorlar. Asla öyle bir şey yok. Bak ailelerin çocukları teslim oldu. Hiç ceza almadılar. Ne olursun, Allah rızası için gel. Ben size hem anne hem baba oldum. Hiçbir zaman yılmadım. Korkma yavrum. Dön gel, bağrım da, kapım da açık. Ağabeyin, ablaların seni bekliyor. Beni yıldıramayacaklar. Çocuğumun ölüsünü, dirisini alıp gideceğim" diye konuştu.