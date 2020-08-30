MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Evlat nöbetindeki baba PKK’lılar pusu kurdu demişti! Evinin etrafında pompalı tüfek fişeği bulundu
ABONE OL
30.08.2020 - 10:51 | | İHA

Evlat nöbetindeki baba PKK’lılar pusu kurdu demişti! Evinin etrafında pompalı tüfek fişeği bulundu

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Özkan Aydın’ın babası Süleyman Aydın'ın önceki gece geç saatlerde PKK’lıların evinin penceresinin altında pusu kurduğunu iddia etmesinin ardından güvenlik güçlerince yapılan incelemede, pompalı tüfek fişeği, eldiven ve gömlek bulundu.

Evlat nöbetindeki baba PKK’lılar pusu kurdu demişti! Evinin etrafında pompalı tüfek fişeği bulundu

Ailelerin çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti sürerken, evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın dün PKK’lıların evinin penceresinin altına gelerek pusu kurduğunu iddia etti.

Olayın ardından güvenlik güçleri, Aydın’ın evinin etrafında incelemelerde bulundu. Polisin evin çevresinde yaptığı incelemede 1 adet pompalı tüfek fişeği, 1 adet eldiven ve 1 adet kareli gömlek bulundu

Bulunan materyaller polis ekipleri tarafından inceleme yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Komandolardan tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü nedeniyle Türk komandoları marşları rap müzik tarzında yorumladı. Tüyleri diken diken eden o klip TSK'nın Twitter sayfasından paylaşıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

30 Ağustos mesajları 2020 ve Atatürk sözleri! Resimli, yeni 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı ile sözleri...

30 Ağustos mesajları 2020 ve Atatürk sözleri! Resimli, yeni 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı ile sözleri...

Milyonlarca kişi bekliyordu pazartesi başlıyor! Onlar kapsam dışı...

Milyonlarca kişi bekliyordu pazartesi başlıyor! Onlar kapsam dışı...

'Libya'da söz hakları yok, savaşı körüklemesinler'

'Libya'da söz hakları yok, savaşı körüklemesinler'

Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi

Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi

Sıradaki Haber