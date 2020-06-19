Evlenme hayali kurduğu kadın dolandırıcı çıktı

Antalya’nın Serik ilçesinde temizlik işçisi olarak çalışan Nazif Er 20 gün önce İ.U ile tanıştı. Kısa sürede çok sevdiği kadına evlilik teklifinde bulundu. 'Evet' cevabı üzerine hemen hazırlıklara başlayan genç adam evlilik ihtiyaçları için 40 bin lira kredi çekti. Parayı alan kadın ortadan kaybolunca dolandırıldığını anladı.

Er, “Kredi çektiğimiz gün eşyaların geleceğini söyledi, ben de inanarak ona güvendim. Bankanın içinde parayı çantanın içerisine doldurup kendisine verdim. 'Saat 4’de seni arayacağım' dedi. Saat 4’te aradığında arkadaşının kaza yaptığını ve Aksu'ya gittiğini söyledi. Ertesi gün aradığımda hastanede olduğunu söyledi. Ne zaman geleceksin diye sorduğumda ‘belli değil aşkım seni arayacağım’ dedi. Üçüncü gün yine hastanede olduğunu söyledi. Ben durumdan şüphelenip Serik Emniyetine gittiğimde telefon edip beni 'çık oradan' diye tehdit etti. Ben emniyette kadının T.C kimlik numarasını verdim polisler dolandırıcı olduğunu söyledi” diye konuştu.

"KREDİYE BAŞVURDUM"



Dürüst biriyle evlilik hayali kurduğunu dile getiren Er, “Ben güvendim ve evlenme teklifi yaptım ama bu kadının kurşununu yemiş bulundum. Bu kadınla bir pazarcı arkadaşı vesilesiyle tanıştım. Tek hedefim evlilikti, mutlu bir yuva kurmaktı ama ne yazık ki dolandırıldım. 'Ev kirası verilecek, altın alınacak yüzük alınacak, para lazım olacak, bunlara para dönecek. Çırılçıplak kimse evlilik yapamaz' diye konuşmalar yaptı. Bu konuşmaları benim gücüme gitti, hemen krediye başvurdum. 30 bin lira yetmez 40 bin lira çekelim dedi. Aynı gün çalışmış olduğum banka krediyi onayladı. Daha sonra parayı çektik çekilen parayı ve makbuzu çantasına koydu. Daha sonra ayrıldık evimize döndük” diye konuştu.

3 gün sonra dolandırıldığını anlayan genç, “Ben yandım başka arkadaşım yanmasın en yakın zamanda yakalanmasını istiyorum” şeklinde konuştu.