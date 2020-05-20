Evlerimizde aynı coşkuyla kutladık

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda vatandaşın coşkusuna pandemi nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda olduğu gibi yine balkonlar ev sahipliği yaptı. Sınırlı katılımlı, maskeli ve sosyal mesafe kuralına uygun törenler de gerçekleştirildi. Bu çerçevede Ankara’da ilk tören, Anıtkabir’de yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101’inci yıl dönümünde, Anıtkabir’de tören düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 16 Türk devletini temsilen 16 sporcu ve bakanlığın üst düzey bürokratları katıldı. Kasapoğlu haricinde heyetteki herkes maske taktı. Heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geldi. Kasapoğlu’nun, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törenin ardından Kasapoğlu, Misak-ı Milli Kulesi’nde bulunan Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Kasapoğlu, deftere şunları yazdı:

‘Gençler sahiplendi’

“Aziz Atatürk. Bir milletin umudu olarak Samsun’da başlattığınız İstiklal Mücadelemizin 101. yıldönümünü idrak ediyoruz. Bütün dünyayı etkileyen pandemi sebebiyle bayramımızı bu yıl evlerimizde fakat aynı ruh ve coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyeti emanet ettiğiniz gençlerimiz istiklal ruhuna ve bu ruhtan doğan cumhuriyetimize sadakatle sahip çıkıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız 101 yıl önceki aşk ve heyecanla bu ülkenin gençleri için çalışmaya devam ediyor. Birbirimizi sevmekten, birbirimizin hukukunu korumaktan vazgeçmeyerek; sevgiyi, adaleti, kardeşliği çoğaltarak ülkemizi, mazisi kadar şanlı bir istikbale taşıyoruz. Bu duygularla sizi ve kahraman silah arkadaşlarınızı rahmetle, hürmetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun.”

Kasapoğlu, defteri imzalamasının ardından Türk bayraklarını taşıyan 16 genç ve beraberindeki heyetle Anıtkabir’in önünde fotoğraf çektirdi.

Tedbirler alındı

Ziyarette, kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyulduğu ve maske takıldığı görüldü. Saygı nöbetinde bulunan askerler de maske taktı. Törenler için Anıtkabir’e sınırlı sayıda basın mensubunun girmesine izin verildi. Anıtkabir’in çevresindeki evlerin balkonlarında asılı Türk bayrakları ve törenleri uzaktan takip etmeye çalışan çocuklar dikkati çekti.

‘Gezici’ konser

Ankara Büyükşehir Belediyesi 10 gezi otobüsü ile yedi merkez ilçede Kent Orkestrası müzisyenleri ve DJ’ler konser verdi. Gezi otobüslerinde marşlar ve şarkıları çalan Kent Orkestrası, “İzmir’in Dağları, Gençlik Marşı, Hoş Gelişler Ola, 10. Yıl Marşı, Son Verdim Kalbimin İşine, Senden Başka, Mavi Boncuk, Hayat Bayram Olsa, Delisin, Yalan Dünya, Ankara’nın Bağları, Kesik Çayır, Hey Onbeşli ve Osman Aga” şarkılarıyla Başkentlilere 19 Mayıs kutlaması yaşattı. Gezici otobüsleri alkışlarla karşılayan Ada Yalgın, “Bu kutlama da çok hoş. Çok teşekkür ediyoruz” dedi. Özlem Şalva ise “Salgın da olsa kutlamalarımız asla bitmez. Bu toprakların nasıl alındığını, ne şehitler verildiğini biliyoruz” diye konuştu.