MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Evlerinden cephanelik çıktı! 'Koleksiyon yapıyordum'
ABONE OL
01.07.2020 - 11:09 | | İHA

Evlerinden cephanelik çıktı! 'Koleksiyon yapıyordum'

Samsun'un Bafra ilçesinde bir şahsa ait 2 eve yapılan baskında çok sayıda ruhsatsız silah çıktı. Gözaltına alınan şahıs "koleksiyon yaptığını" söyledi.

Evlerinden cephanelik çıktı! 'Koleksiyon yapıyordum'

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Kanlıgüney Mahallesi ve Mevlana Mahallesi'nde B.O.'ya (43) ait evlere baskın düzenlendi.

Evlerinden cephanelik çıktı Koleksiyon yapıyordum

Evlerde yapılan aramalarda 8 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 81 adet mermi ve 66 adet dolu av fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.O., Asayiş Bürodaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi.

 

 

Asker uğurlamasına yine kurallar hiçe sayıldı! Dehşete düşüren görüntülerİçişleri Bakanlığı tarafından “asker uğurlaması” yönünde tedbir alınması konusunda 81 il valiliğine talimat gönderilmesine ve rağmen İstanbul’da yine dehşete düşüren görüntüler kaydedildi. Mega kentin çeşitli ilçelerinde asker uğurlamak için korona virüsü salgınına rağmen bir araya gelen gruplar, hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekti. Konvoy halinde trafiğe çıkan magandalar, yolları trafiğe kapattıktan sonra patinaj çekerek terör estirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

ÖSYM'den müjdeli haber geldi! Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları açıklandı!

ÖSYM'den müjdeli haber geldi! Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları açıklandı!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı artık...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı artık...

Kritik zirve bugün! Masada sıcak başlıklar var

Kritik zirve bugün! Masada sıcak başlıklar var

Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Sıradaki Haber