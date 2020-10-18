Evlilik İzni Kaç Gündür? İşçi Ve Memurlar Düğün İçin Nasıl İzin Kullanabilir?

Ülkemizde memur olarak çalışanlar 657 numaralı Devlet Memurları Kanunu’na, işçi olarak çalışanlar ise 4857 numaralı İş Kanunu’na bağlı hizmet sürdürmektedir. Bu bağlamda, çalışanların hangi durumlarda ve ne süreyle izin kullanabileceği bu kanunlarda detaylıca anlatılmaktadır.



Evlilik İzni Kaç Gündür?



Evlilik izni devlet ve özel sektör kurumları arasında farklı şartlara tabi olduğu gibi, memur ve işçiler için de değişik şekillerde verilmektedir. Buna göre, devlet memurlarının 7 gün süreyle evlilik izni kullanma hakları vardır. Ancak bu izin süresi işçiler için bir miktar daha azdır. İşçi olarak çalışanların evlilik izni olarak kullanabilecekleri süre 3 ile sınırlandırılmıştır. Ancak işçi ve işveren arasında yapılan sözleşmeler gereği bu sürenin uzatılabilmesi de mümkündür.



Evlilik izni için verilen süre, iş günü olarak nitelendirilmemektedir. Yani, hafta sonu ya da diğer resmi tatil günleri evlilik izni içerisinde sayılmakta ve bu günlerden düşülmektedir. Evlilik izni maaş kesintisine neden olan bir husus değildir. Yani, bu izinden yararlanan memur ve işçilerin maaşlarından ay sonunda herhangi bir kesinti yapılmaz.



İşçi ve Memurlar Düğün İçin Nasıl İzin Kullanabilir?



Resmi kurumlarda çalışanların evlilik izni kullanabilmesi için bazı kriterleri sağlamış olması gerekmektedir. Buna göre iznin kullanılabilmesi için ilk şart, nikah işlemlerinin başlatılmış olmasıdır. Çalışanlar nikah günü aldıktan sonra bu durumu müdürlerine ya da konuyla ilgilenen diğer personele bildirmek durumundadır. İzin konusunun muhatabı olan personel, gerekli gördüğü durumda nikah günü alındığını gösterir bir belge de isteyebilmektedir.



Evlilik izninin nikah esnasında kullanılması gibi yasal bir zorunluluk yoktur. Buna göre, nikahı tamamlanan çalışan bu tarihten sonraki bir zaman diliminde de evlilik iznini kullanabilme hakkına sahiptir. Evlilik izniyle alakalı kriterlere ek olarak bu izin yalnızca bir defaya mahsus değildir. Yani, birden fazla kez evlenen çalışan her evliliği için izin kullanabilir.



Evlilik izniyle ilgili tüm şartlara uyan çalışanın son aşamada evlilik izni dilekçesi doldurması gerekmektedir. Kurumlar genellikle kendi bünyelerinde standart bir izin dilekçesi oluşturmakta ve çalışanlara bu dilekçeyi vermektedir. Ancak, kurumunda dilekçe bulunmayanlar izin kullanılacak tarihleri ve evlenecek olduklarını belirterek basit bir dilekçe hazırlayabilirler.