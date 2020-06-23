23.06.2020 - 22:15 |
Evrendeki bilinen en sıcak yıldızlar ne renktir? Kim Milyoner Olmak İster
ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yepyeni bir bölümle daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bugün oldukça heyecanlı geçen yarışmada yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Peki Evrendeki bilinen en sıcak yıldızlar ne renktir?
Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:
Evrendeki bilinen en sıcak yıldızlar ne renktir?
"Hortumla nefes aldı, sonra kurtardık"İstanul Esenyurt'ta su dolu dairede yardım isteyen kişinin elini gören çevredekiler seferber oldu. Vatandaşlar mahsur kalan kişinin nefes alabilmesi için önce su hortumu uzattı. Vatandaşlar daha sonra ellerine aldıkları kovalar ile suyu temizlemeye çalıştı. Bu sırada pencerenin demir korkulukları sökülerek mahsur kalan kişi kurtarıldı. Mahsur kişi çevredekiler tarafından kurtarılarak minibüsle hastaneye götürüldü. Mahsur kalan kişiyi kurtaranlardan bir kişi, "Tek yaşıyordu. Hortumla nefes aldı, sonra kurtardık" dedi