EXXEN üyelik işlemleri sayfası! EXXEN fiyatı ne kadar? Yeni dijital platform hakkında merak edilenler

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'dan yeni bir girişimcilik geldi ve dijital platformda bir kanal oluşturdu. Aylık belirli bir fiyatı olan EXXEN'deki tüm içerikleri izleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda reklamlı / reklamsız üyelikler de mevcut. Daha az bir rakam ödemek istiyorsanız reklamlı üyelik alabilirsiniz. Peki EXXEN fiyatı ne kadar? İştea aylık, yıllık, reklamlı ve reklamsız EXXEN fiyatı...

EXXEN FİYATI NE KADAR, NASIL ÖDENİR?

rklmvr üyeliğimizde reklamlı olarak yayınlanan içeriklerimiz aylık 9.90₺ üzerinden ücretlendirilir.

rklmyk üyeliğimizde reklamsız olarak yayınlanan içeriklerimiz aylık 19.90₺ üzerinden ücretlendirilir.

rklmvr üyeliğimiz yıllık 99.90₺ üzerinden ücretlendirilir.

rklmyk üyeliğimiz yıllık 199.90₺ üzerinden ücretlendirilir.

Exxen.com üzerinden üyeliğinizi oluşturduktan sonra kredi kartı veya banka kartınla ödemeni gerçekleştirebilirsin.

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EXXEN'E NASIL KAYIT OLUNUR?

Exxen uygulamasını mobil cihazınızdaki Apple Store'dan Exxen yazıp aratarak indirebilirsin. Google Play Store'da çok yakında!

EXXEN PROGRAMLARI - DİZİLERİ

Konuşanlar

Sihirli Annem

Eşref Bey

Tolgshow

Vahşi Şeyler

Enis Arıkan

Kirli Çamaşırlar

MasterChef Junıor

Zeynep Bastık ve konukları

Öğrenci Evi

Gibi

Özel Belgeseller