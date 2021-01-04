EXXEN üyelik işlemleri sayfası! EXXEN fiyatı ne kadar? Yeni dijital platform hakkında merak edilenler
Yeni dijital platform hakkında merak edilenleri bir araya topladık. EXXEN üyelik işlemleri nasıl yapılır? EXXEN fiyatı ne kadar? Aylık, yıllık, reklamlı, reklamsız paket fiyatlarını derledik. İşte EXXEN hakkında merak edilen her şey...
TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'dan yeni bir girişimcilik geldi ve dijital platformda bir kanal oluşturdu. Aylık belirli bir fiyatı olan EXXEN'deki tüm içerikleri izleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda reklamlı / reklamsız üyelikler de mevcut. Daha az bir rakam ödemek istiyorsanız reklamlı üyelik alabilirsiniz. Peki EXXEN fiyatı ne kadar? İştea aylık, yıllık, reklamlı ve reklamsız EXXEN fiyatı...
EXXEN FİYATI NE KADAR, NASIL ÖDENİR?
rklmvr üyeliğimizde reklamlı olarak yayınlanan içeriklerimiz aylık 9.90₺ üzerinden ücretlendirilir.
rklmyk üyeliğimizde reklamsız olarak yayınlanan içeriklerimiz aylık 19.90₺ üzerinden ücretlendirilir.
rklmvr üyeliğimiz yıllık 99.90₺ üzerinden ücretlendirilir.
rklmyk üyeliğimiz yıllık 199.90₺ üzerinden ücretlendirilir.
Exxen.com üzerinden üyeliğinizi oluşturduktan sonra kredi kartı veya banka kartınla ödemeni gerçekleştirebilirsin.
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EXXEN'E NASIL KAYIT OLUNUR?
Exxen uygulamasını mobil cihazınızdaki Apple Store'dan Exxen yazıp aratarak indirebilirsin. Google Play Store'da çok yakında!
EXXEN PROGRAMLARI - DİZİLERİ
Konuşanlar
Sihirli Annem
Eşref Bey
Tolgshow
Vahşi Şeyler
Enis Arıkan
Kirli Çamaşırlar
MasterChef Junıor
Zeynep Bastık ve konukları
Öğrenci Evi
Gibi
Özel Belgeseller