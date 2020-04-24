Eymen İsminin Anlamı Nedir? Eymen Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Eymen ismi Arapça kökenli bir ad olarak öne çıkmaktadır. Bu ismi erkek çocuğunuza verebilirsiniz. Özellikle güzel telaffuzu ve anlamı ile beraber beğeni kazanmış adlar arasında yer almaktadır. İnternet üzerinden de detaylı bilgi almak için pek çok ebeveynin araştırma gerçekleştirdiği isimlerden biridir.

Eymen Ne Demek?

Eymen hem Türk Dil Kurumu açısından hem de genel anlamına bakıldığında pek çok farklı ifade ile tabir edildiğini söylemek mümkün.

- Çok tarihli, daha uğurlu,

- Kutlu

- Hayırlı,

- Mekke'nin alınışı sırasında Müslüman olan Eymen b. Hureym,

Bu anlamları açısından büyük beğeni toplayan ve okunuş noktasında de güzel bir telaffuz sunan isimlerden biridir. Erkek çocuklar için kullanılan en güzel adlardan biri olarak son dönemlerde popüler hale gelmiş durumda.

Eymen İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Arapça kökenli bir isim olarak Eymen Türkçede yer alan ve beğeni toplayan adlardan biridir. Bu isim adına internet üzerinden araştırma yapılırken en çok Kur'an'da geçip geçmediği merak ediliyor. Eymen ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Babası ve amcası Bedir şehitlerinden olan, Mekke'nin alınışı esnasında Müslüman olan Eymen b. Hureyn adlı kişinin de ismidir.