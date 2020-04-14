Eyvah Eyvah 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Eyvah Eyvah 2 filmi nerede çekildi?
Bu akşam ekrana gelecek olan Eyvah Eyvah 2 filminin konusu ve oyuncu kadrosu filmi izleyen seyirciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Başrollerinde Ata Demirer ve Demet Akbağ'ın yer aldığı devam filminde Hüseyin Badem, kasabada görev yapan hemşire Müjgan'a aşık olur. Ona nasıl açılacağını bir türlü bilemeyen Hüseyin'e en büyük desteği ise İstanbul'dan tanıdığı şarkıcı arkadaşı Firuzan yardım edecektir. Hüseyin Badem'in Müjgan'a aşkını itiraf sürecinde yaşanan olayları konu alan film 2011 yılında vizyona girdi. İşte Eyvah Eyvah 2 konusu ve oyuncu kadrosu...
Eyvah Eyvah 2 filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Ata Demirer, Demet Akbağ, Özge Borak ve Salih Kalyon gibi isimlerin yer aldığı filmde klarnet ustası Hüseyin Badem, kasabaya gelen Müjgan adlı hemşireye aşık olur. Hemşireye nasıl açılacağını bir türlü bulamayan Hüseyin'e en yakın dostu Firuzan yardım edecektir. Hüseyin'in aşkını ilan etmesi ise sanıldığı kadar kolay olmayacaktır. Hüseyin ve Firuzan'ın bu süreçte başına gelen olayları konu alan filmin başrollerinde birçok usta sanatçı yer alıyor. İşte Eyvah Eyvah 2 filmi konusu oyuncu kadrosu hakkında merak edilenler...
EYVAH EYVAH 2 FİLMİ HAKKINDA
Eyvah Eyvah 2, Ata Demirer ile Demet Akbağ'ın başrollerde yer aldığı, Hakan Algül tarafından yönetilen 2010 yapımı Türk komedi filmidir. 7 Ocak 2011 tarihinde Türkiye genelinde gösterime giren film, gösterime girdiği tarihten itibaren ilk üç gün boyunca 801 bin 863 kişi tarafından seyredildi. Film ayrıca 4. haftasında 3 milyon 123 bin seyirci rakamına ulaştı. Elde ettiği bu izleyici ile tüm zamanların en çok izlenen Türk filmleri arasında ilk 10 film arasına girdi.
EYVAH EYVAH 2 FİLMİ KONUSU
Maceranın İstanbul ayağında Babasını bulan Hüseyin Geyikli'ye geri döner. Babasını dedesi ve ninesinin yanına yerleştiren Hüseyin , ilk etapta olaya adapte olamaz. bu arada aklı Hala Hemşire Müjgan'dadır. Fakat Bu seferde önüne engel olarak Kasabaya yeni tayin olan doktor çıkar. Doktordan huylanan Hüseyin onu saf dışı bırakmak için türlü yollara başvurur.ancak bu yolların sonu bir yere çıkmaz ve her seferinde rezil olur.En sonunda Firuzan'ın aklına bir fikir gelir ve Hüseyin kıza evlenme teklif etmek için sağlık ocağına gider.Ancak doktor yine oradadır ve Hüseyin'in hayalleri iyice yıkılır. Daha sonra Müjgan'ın ailesi Edremit'den Geyikli'ye gelir.yolda Hüseyin ile karşılaşan ailenin daha sonraki yolculukları tam bir komediye dönüşür. Hüseyin ne kadar kendini affettirmeye uğraşsa da yine dibe batar...
EYVAH EYVAH 2 OYUNCU KADROSU
Demet Akbağ
Ata Demirer
Özge Borak
Salih Kalyon
Alican Yücesoy
Tanju Tuncel
Ayşe Nil Şamlıoğlu
Meray Ülgen
Selçuk Uluergüven
Tarık Ünlüoğlu
Şener Kökkaya
Bican Günalan
Teoman Kumbaracıbaşı
Murat Serezli
Şehsuvar Aktaş
Hande Dane
Caner Alkaya
Okan Çabalar
Rafi Emeksiz
Kahraman Sivri
Özkan Çınarlı
Neslihan Aka
Hamdi Alp
EYVAH EYVAH FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Eyvah Eyvah filmi Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli kasabasında çekildi.