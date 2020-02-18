Ezine'de yapılan referandum sonucunda 1 köy mahalle oldu

Ezine ilçesine bağlı Sarısöğüt köy okulunda kurulan 2 sandıkta köylerinin durumunu oylayan 729 seçmenden 497’si sandığa gitti. Yapılan sayımın ardından kullanılan 497 oydan 331’i evet, 163 oy hayır, 3 oy ise geçersiz sayıldı.
Yapılan referandumun ardından Sarısöğüt köyünün artık mahalle statüsü kazandığını belirten Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, "Sarısöğüt köyü bizim mahallemiz, köy muhtarı Hakan Efe’de mahalle muhtarımız olmuştur. Ortaya çıkan sonucun belediye olarak güzel işler yapıldığının kanıtı olduğunu, bundan sonra da yeni mahallemize hizmet götürme noktasında daha rahat ve halkın bize olan güvene layık olarak sürdüreceğiz’’ dedi.
Akılalmaz yöntem! 1 dakika yetiyor...İstanbul'da park halindeki lüks otomobillerin farlarını çalarak internet üzerinden pazarladıkları iddia edilen 1'i kadın 16 kişilik çete polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerle birlikte 80 otomobil farı ile şüphelilerin olaylarda kullandıkları 12 motosiklet ele geçirildi. Şüphelilerin park halindeki otomobillerin farlarını yaklaşık 1 dakikada söktükleri anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı