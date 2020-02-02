Facebook hesap dondurma nasıl yapılır? 2020 Facebook hesap silme linki

İlk çıktığı dönem büyük sükse yapan Facebook'a ilgi her geçen yıl azalıyor. Kullanıcılar yeni mecralarda boy gösterirken "Facebook hesap dondurma nasıl yapılır?" sorusu sık sık soruluyor. İşte 2020 Facebook hesap silme linki

HESABINIZI DONDURMAK İÇİN:

Sağ üst köşedeki alt alt 3 çizgi simgesine dokunun.

Aşağı inip Ayarlar'a dokunun.

Ekranda aşağı inin ve Facebook Bilgilerin kısmında Hesap Sahipliği ve Kontrol'e dokunun.

Dondurma ve Silme'ye dokunun.

Hesabı Dondur'u seçin ve Hesabı Dondurma İşlemine Devam Et'e dokunun.

Onaylamak için talimatları izleyin.

Hesabınız dondurulduğunda:

Profilinizi sizden başka kimse göremez.

Arkadaşlarınıza gönderdiğiniz mesajlar gibi bazı bilgiler görünmeye devam edebilir.

Arkadaşlarınız, kendi arkadaş listelerinde adınızı görmeye devam edebilir. Bunu arkadaşlarınız sadece arkadaş listelerinden görebilir.

Grup yöneticileri adınızla birlikte gönderilerinizi ve yorumlarınızı görmeye devam edebilir.

Facebook hesabınızı dondururken Messenger'ı aktif tutmayı seçerseniz veya Messenger'a giriş yapmış durumdaysanız, Messenger'ın aktif kalacağını aklınızda bulundurun. Messenger hesabınızı nasıl dondurabileceğinizi öğrenin.

Facebook hesabınızı dondurup Messenger'ı kullanmaya devam ettiğinizde:

Arkadaşlarınızla Messenger'da sohbet etmeye devam edebilirsiniz.

Facebook profil resminiz, Messenger'daki konuşmalarınızda görünmeye devam eder.

Diğer insanlar size mesaj göndermek için adınızı aratabilir.

Hesabınızı yeniden etkinleştirme:

Hesabınızı dondurduktan sonra Facebook'a geri dönmek isterseniz, istediğiniz zaman Facebook'a giriş yaparak veya başka bir yere giriş yapmak için Facebook hesabınızı kullanarak hesabınızı yeniden etkinleştirebilirsiniz. Yeniden etkinleştirme işlemini tamamlamak için giriş yaparken kullandığınız e-posta veya cep telefonu numarasına erişiminizin olması gerektiğini unutmayın.

Hesabınızı kalıcı olarak nasıl sileceğinizi öğrenin.

FACEBOOK HESABIMI KALICI OLARAK SİLERSEM NE OLUR?

Hesabınızı yeniden etkinleştiremezsiniz.

Profiliniz, fotoğraflarınız, gönderileriniz, videolarınız ve eklediğiniz diğer her şey kalıcı olarak silinir. Eklediğiniz hiçbir şeyi geri getiremezsiniz.

Artık Facebook Messenger'ı kullanamazsınız.

Spotify veya Pinterest gibi Facebook hesabınızla kaydolmuş olabileceğiniz diğer uygulamalar için Facebook Girişini kullanamazsınız. Bu hesapları kurtarmak için söz konusu uygulamalar ve internet siteleriyle iletişime geçmeniz gerekir.

Arkadaşlarınıza gönderdiğiniz mesajlar gibi bazı bilgiler hesabınızı silmenizin ardından arkadaşlarınıza görünmeye devam edebilir. Gönderdiğiniz mesajların kopyaları arkadaşlarınızın gelen kutusunda tutulur.

İçeriklerimin tamamen silinmesini istemiyorsam, ancak Facebook'u kullanmaya ara vermek istiyorsam ne olur?

Facebook'u kullanmaya ara verebilir ve hesabınızı geçici olarak dondurabilirsiniz. Hesabınızı geçici olarak dondurduğunuzda:

İnsanlar Facebook'ta profilinizi göremez veya profilinize gidemez.

Fotoğraflarınız, gönderileriniz ve videolarınız silinmez.

Facebook Messenger'ı kullanmaya devam edebilirsiniz. Profil resminiz konuşmalarınızda görünmeye devam eder ve insanlar size mesaj göndermek için adınızı aratabilir. Facebook'ta size mesaj gönderebilecekleri yerlerde arkadaşlarınıza görünmeye devam edersiniz.

Spotify, Pinterest veya Oyunlar gibi diğer uygulamalarınız için Facebook Girişini kullanmaya devam edebilirsiniz.

İstediğiniz zaman hesabınızı yeniden etkinleştirebilirsiniz.

Hesabınızı nasıl geçici olarak donduracağınızı öğrenin.

FACEBOOK HESAP SİLME LİNKİ

HESABIMI KALICI OLARAK NASIL SİLERİM?

Hesabınızı silmeden önce giriş yapmanızı ve Facebook'taki bilgilerinizin (fotoğraflar ve gönderiler gibi) bir kopyasını indirmenizi tavsiye ederiz. Hesabınız silindikten sonra, hesabınıza eklediğiniz hiçbir şeyi geri getiremezsiniz.

Hesabınızı kalıcı olarak silmek için:

Tüm Facebook sayfalarının sağ üst köşesinde bulunan alt alta 3 çizgi simgesine dokunun.

Aşağı inip Ayarlar'a dokunun.

Facebook Bilgilerin kısmına inin ve ardından Hesap Sahipliği ve Kontrol'e dokunun.

Dondurma ve Silme'ye dokunun ve Hesabı Sil'i seçin.

Hesabı Silme İşlemine Devam Et'e dokunun ve Hesabı Sil'i seçin.

Hesabımı silme işlemini iptal edebilir miyim?

Hesabınızı silme işlemini başlatmanızın üzerinden henüz 30 gün geçmediyse işlemi iptal edebilirsiniz. 30 günden sonra hesabınız ve tüm bilgileriniz kalıcı olarak silinir ve bilgilerinizi geri getiremezsiniz.

Paylaştığınız her şeyin silinmesi, silme işleminin başlamasından itibaren 90 güne kadar sürebilir. Bu bilgiler silinirken, Facebook'u kullanan diğer kişiler bunlara erişemez.

Bilgilerinizin kopyaları 90 günün ardından bir afet, yazılım hatası veya diğer veri kaybı durumlarında kurtarma amacıyla kullandığımız yedek depolama alanında tutulabilir. Bilgilerinizi ayrıca yasal meseleler, koşul ihlalleri gibi durumlar veya hasar önleme çalışmaları için de saklayabiliriz. Veri İlkemiz hakkında daha fazla bilgi alın.

Hesabınızı silme işlemini iptal etmek için:

Hesabınızı sildikten sonraki 30 gün içerisinde Facebook hesabınıza giriş yapın.

Silme İşlemini İptal Et'e tıklayın.