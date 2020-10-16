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16.10.2020 - 17:52 | | AA

Facebook'ta ve eczanede Kovid-19 testi satan şüpheliler yakalandı!

Facebook'tan ve eczanede yasa dışı olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hızlı tanı test kiti satan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince  yakalandı.

Facebook'ta ve eczanede Kovid-19 testi satan şüpheliler yakalandı!

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma  ekipleri, yaptıkları açık kaynak araştırmalarında S.P'nin, Facebook'ta 1262  sayılı "İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu" uyarınca satışı yasak olan  Kovid-19 hızlı tanı test kitini sattığını tespit etti.

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından "Kimliğini Gizleyen  Kolluk Görevlisi" kararı alan ekipler, S.P. ile irtibata geçerek, test kiti almak  istediklerini söyledi.

Şüpheli S.P, Yenimahalle'de jandarma personeline 500 adet Kovid-19  hızlı tanı test kiti satmaya çalıştığı sırada suçüstü yakalandı.

S.P'ye test kitlerini temin ettiği ve kendisine ait eczanede satışa  sunduğu tespit edilen kişi de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Eczanede yapılan aramada ise 40 test kiti ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

 

 

 

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