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31.01.2021 - 11:05 | | İHA

Facebook'tan tanıştı kandırıldığını anlayınca jandarmaya koştu!

Nevşehir’de bir kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine facebook üzerinden tanıştığı kişilerin ucuz altın satmak istediklerini beyan ederek 26 bin lira parasının dolandırıldığı yönünde şikayette bulundu. Yapılan operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.

Facebook'tan tanıştı kandırıldığını anlayınca jandarmaya koştu!

Alınan bilgilere göre, Ağrı’dan Nevşehir’e gelen F.D. Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat ederek facebook üzerinden tanıştığı kişilerin ucuz altın satmak istediklerini beyan ederek 26 bin lira parasının dolandırıldığı yönünde şikayette bulundu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmada Furkan ve Hasan takma ismini kullanan U.D. ve O.D.’nin Ürgüp ilçesine bağlı Çökek köyünde bir kişinin evinde F.D. ile buluşarak 1 adet altını göstererek anlaştıkları, kalan altınları getirmedikleri tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan takip ve incelemeler sonrasında U.D. ve O.D.’nin yanı sıra dolandırıcılık olayını organize ettiği tespit edilen F.D. Niğde’nin merkez ilçeye bağlı Kömürcü köyünde yakalanarak gözaltına alındı. Dolandırdıkları 26 bin lira da ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Facebooktan tanıştı kandırıldığını anlayınca jandarmaya koştu

Jandarma ekipleri tarafından soruşturmanın derinleştirilmesi sonrasında U.D., O.D. ve G.D.’nin benzer şekilde Aksaray’da da 140 bin lira dolandırdıkları tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen U.D., O.D. ve G.D. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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