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22.01.2021 - 18:57 | | DHA

Fahrettin Altun'dan Hamzaçebi'ye Resmi Gazete ile yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, CHP'li Hamzaçebi'nin OECD İstanbul Merkezine ilişkin iddiasına Resmî Gazete ile yanıt verdi.

Fahrettin Altun'dan Hamzaçebi'ye Resmi Gazete ile yanıt

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açılışına video mesajla katıldığı İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı(OECD) İstanbul Merkezi'nin bugün değil 1999 yılında açıldığını" iddia etti. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bu iddiaya, OECD İstanbul Merkezi'nin kuruluşuna ilişkin Türkiye ile OECD arasında imzalanan mutabakat zaptının 2018 yılında imzalandığını ortaya koyan Resmî Gazete ile cevap verdi.

Altun, mesajında, Akif bey, kuruluşuna yönelik mutabakatı 2018'de imzaladığımız OECD İstanbul Merkezinin 1999'da kurulmuş olduğunu iddia edecek kadar kafanız karışmış anlaşılan. Yahut zamanı tersine çevirmek gibi iddialı bir işe girişmişsiniz. Sanmıyorum ama başarılar." ifadelerine yer verdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Genç İş Adamları heyetini kabulünde açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulü sonrası açıklamalarda bulundu. 'Yüksek faize karşı olduğunu' ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum, kimse kusura bakmasın ben bunu anlatmaya devam edeceğim." dedi. Öte yandan Erdoğan kapsamlı reform paketinin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
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