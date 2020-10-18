Fahri Trafik Müfettişi Kimdir? Fahri Trafik Müfettişi Olma Şartları Nelerdir?

Fahri Trafik Müfettişleri Projesi 1996 yılında yürürlüğe girdi. Çeşitli düzenleme ve değişikliklerle günümüze kadar gelindi. Fahri trafik müfettişliği gönüllülük esasına dayanıyor. Trafik polisinin veya kameralarının olmadığı yerlerde fahri trafik müfettişi tutanak tutabiliyor.



Fahri Trafik Müfettişi Kimdir?



Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 5. maddesindeki şartları taşıyan, verilen eğitimi tamamlayan kişiler fahri trafik müfettişi kimliğini taşıyorlar. Trafik polisi veya kameralarının olmadığı yerde kural ihlali yapan sürücüler hakkında trafik suçu tespit tutanağı kesmeye yetkili kişilerdir.



Fahri trafik müfettişleri kestikleri tutanakları elektronik ortam, mobil uygulama veya elden 7 gün içinde trafik birimlerine teslim etmek zorundadırlar. Bir yıl içinde hiç tutanak kesmemiş müfettişlerin yetkileri iptal ediliyor.



Fahri Trafik Müfettişi Olma Şartları Nelerdir?



Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 5. maddesinde müfettiş olma şartları açıkça belirtilmiştir. Buna göre;

1-TC vatandaşı olmalısınız.

2-En az 40 yaşında olmalısınız.

3-En az yüksekokul mezunu olmalısınız.

4-En az 10 yıllık sürücü belge sahibi olmalısınız.

5- Hakkınızda 2918 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre işlem yapılmamış olması gerekiyor. Ya da herhangi bir nedenle sürücü belgenizin geçici olarak geri alınmamış/iptal edilmemiş olması gerekiyor.

6-Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamanız gerekiyor.

7-Taksirli suçlardan ceza almamanız, hapis yatmış olmamanız gerekiyor.



Fahri Trafik Müfettişliği İçin İstenen Belgeler



Fahri trafik müfettişi olmak isteyenler www.trafik.gov.tr web adresinden “Fahri Trafik Müfettişliği” sayfasına girmeleri gerekiyor. Bu sayfadaki Ek-4 formunu indirip dolduruyorsunuz. Formda aşağıdaki bilgiler isteniyor;

1-T.C. Kimlik numarası

2- Adres bilgileri

3- Sabıka kaydı olmadığı beyanı

4- Sürücü belgesi bilgileri

5- Öğrenim durumu bilgileri

6-Mesleği

7-Cep telefonu numarası

8-elektronik posta adresi

9-imza



Yukarıdaki bilgileri forma tam ve doğru şekilde girdikten sonra formu bulunduğunuz ildeki valiliğe götürüp, teslim ediyorsunuz.



Fahri Trafik Müfettişliği Müracaatların Kabulü ve Değerlendirmesi



Form ve ekleri soyadı sırasına göre dosyaya kaydediliyor. İncelemeler sonunda istenilen şartları taşıyanların listesi Ek-1 halinde Bakanlığa sunuluyor. Bakanlığın yaptığı inceleme ve araştırma sonucunda müfettişlik şartlarını taşıyanların isimleri Emniyet Genel Müdürünün teklifiyle İçişleri Bakanlığına sunuluyor.



Onay işlemine müteakip, liste ilgili valiliklere gönderilir. Valilikler de, ilgili kişilere fahri trafik müfettişliği görevi verir.